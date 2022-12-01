23 yaşındaki bir genç kızın başarı hikayesi! İstifa edip, kendi işinin patronu oldu

Gelecek planlarıyla uyuşmadığı için eski işini bıraktığından bahseden Mihaliç, ilk başlarda farklı tepkilerle karşılaştığını anlattı. Müşterilerin sütü bir kız çocuğunun getirmesini beklemediklerini söyleyen Mihaliç, “Merkezde çalışıyordum, çokta sevdiğim bir işim vardı fakat gelecek planlarım farklı olduğu için işimden istifa ettim ertesi gün sütçü olarak Eskişehir sokaklarında gezmeye başladım. Sütçü tezene olarak tanıyorlar beni. Kız geliyor işte süt getiriyor vs. diye. İlk başlarda tabii ki karşılarında böyle kasketli göbekli yaşı bir amca bekliyorlar, konu sütçü olunca. Beni gördükleri zaman çok şaşırıyorlar ancak sonradan tepkileri çok olumlu oluyor. Her doğan yeni bir yavru bizim ailemizin çocuğu gibi oluyor. Bebek gibi bakıyoruz onlara öyle söyleyeyim” dedi.