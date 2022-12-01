23 yaşındaki bir genç kızın başarı hikayesi! İstifa edip, kendi işinin patronu oldu
Eskişehir’de “Sütçü Tezenegil” olarak tanınan 23 yaşındaki Sema Mihaliç, kendi işini bırakıp başladığı sütçülükte, günlük 400 litreye kadar verim alarak üretimin kıymetini tüm Türkiye’ye gösteriyor.
Eskişehir Tepebaşı İlçesi Eğriöz Mahallesinde ikamet eden Sema Mihaliç, genç yaşına rağmen kararlılığı ve doğaya bağlılığı ile kendi yolunu çiziyor. Henüz 23 yaşındaki genç, merkezdeki işinden istifa ederek şehirden uzakta babasının çiftliğinde sütçülük yapmaya başladı.
İlk zamanlarda ailesinin de bu işe karşı çıktığını söyleyen genç, zamanla bayrağı babasından devralarak üretimin her anında çalışmaya başladı. Hayvanların bakımından ahırdaki işlere, sağımdan dağıtıma kadar tüm zor işler ile ilgilenen genç, çevrede “Sütçü Tezenegil” olarak tanınıyor. Hayvanlarıyla arasında çok özel bir bağ olan Sütçü Tezenegil, 5 litre ile başladığı işte günlük 400 litreye kadar verim alıyor.
Gelecek planlarıyla uyuşmadığı için eski işini bıraktığından bahseden Mihaliç, ilk başlarda farklı tepkilerle karşılaştığını anlattı. Müşterilerin sütü bir kız çocuğunun getirmesini beklemediklerini söyleyen Mihaliç, “Merkezde çalışıyordum, çokta sevdiğim bir işim vardı fakat gelecek planlarım farklı olduğu için işimden istifa ettim ertesi gün sütçü olarak Eskişehir sokaklarında gezmeye başladım. Sütçü tezene olarak tanıyorlar beni. Kız geliyor işte süt getiriyor vs. diye. İlk başlarda tabii ki karşılarında böyle kasketli göbekli yaşı bir amca bekliyorlar, konu sütçü olunca. Beni gördükleri zaman çok şaşırıyorlar ancak sonradan tepkileri çok olumlu oluyor. Her doğan yeni bir yavru bizim ailemizin çocuğu gibi oluyor. Bebek gibi bakıyoruz onlara öyle söyleyeyim” dedi.
Köy ortamında genellikle kız çocuklarının evlenmesi beklenirken, kendisinin yaptığı bu girişimin ilk başlarda ailesi tarafından bile desteklenmediğini söyleyen Mihaliç, zamanla her şeyin yoluna girdiğini belirtti. Gelecek hedeflerinden de bahseden Mihaliç, karşısına çıkan zorluklardan bahsederken şöyle konuştu: