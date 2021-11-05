23 yıldır büyücülük: Evine gelen erkek arkadaşları arkasına bakmadan kaçıyor!

Geleceği öngörme yeteneğinin kimi durumlarda insanların sinirlerini bozduğunu ifade eden Thompson, bir erkek arkadaşıyla yaşadıklarını da anlattı. İlk buluşmada karşısındaki kişinin babasının öldüğünü söylediğini belirten Thompson o anları, "Ona, 'Babanın artık bizimle olmadığını düşünmekte haklı mıyım?' diye sordum. Nasıl bildiğimi merak etti ve ben de 'Çünkü sanırım bana doğru geliyor' dedim. Ben ona babasının tam adını söyleyene kadar şüpheci kalmaya çalıştı, ardından hesabı sipariş etti ve ondan bir daha hiç haber alamadım." dedi.