2300 yıllık kaleden tarih fışkırdı

İKİ ANA TANRIÇA KİBELE, BİR ŞARAP TANRISI DİONSYSOS HEYKELİ

Kazılarda kamuoyuna duyurulmayan yeni buluntuların gün ışığına çıkarıldığı belirlendi. Buna göre kazılarda Kibele Heykeli'nin iki küçük benzer heykeli ile şarap tanrısı Dionysos’un yeni bir heykeli daha bulundu. Kazılarda tarihi kalenin kuzey teras kapısında bir Kibele Heykelciği ile kuzey yamacında bir tane daha Kibele heykelciği toprak altından çıkarıldı. Kuzey teras kapısında bulunan Kibele’nin kucağında 5 cm’lik bir adak sikkesi, kuzey teras kapısında bulunan Kibele’nin oturduğu tahtın sütun başları da gün ışığına kavuştu. Kalenin iç bölgesinde ise şarap tanrısı Dionysos’un boynuzlu yeni bir heykeli daha ortaya çıkarıldı.