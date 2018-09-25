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  3. 25 Eylül 2018 09:55

239 kişiyle birlikte sır olan yolcu uçağının akibeti ortaya çıktı

İçindeki 239 kişi ile sır olan MH370 sefer sayılı uçağın başına neler geldiği National Geographic'in belgeselinde ekrana taşındı.

239 kişiyle birlikte sır olan yolcu uçağının akibeti ortaya çıktı

MH370 sefer sayılı yolcu uçağı kaybolduğunda, takvimler 8 Mart 2014'ü gösteriyordu. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan havalanıp Çin'in başkenti Pekin'e doğru seyreden uçaktan bir daha haber alınamadı. Aradan geçen dört yılı aşkın sürenin ardından National Geographic kanalı, uçağın ölüm sarmalına girdiği son onlarını ekrana getiren bir belgesel yayınladı.

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239 kişiyle birlikte sır olan yolcu uçağının akibeti ortaya çıktı

Drain The Oceans adlı belgeselde, daha önce hiç görülmeyen bir canlandırmaya başvuruldu ve uçağın okyanusa çarpmadan önce Hint Okyanusu üzerindeki uydularla sinyal alışverişi yaptığı ileri sürüldü.

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239 kişiyle birlikte sır olan yolcu uçağının akibeti ortaya çıktı

National Geographic'e göre, içerisinde 239 kişi olan Boeing 777 tipi uçak uydu verilerine göre radarla irtibat kaybolduktan sonra güneye doğru döndü ve altı saat kadar havada uçtu. Drain The Oceans'ın canlandırmasına göre, yakıtı biten ve otomatik pilotu kapanan Malezya Havayolları uçağı, hızla alçalıp okyanusa çakıldı.



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239 kişiyle birlikte sır olan yolcu uçağının akibeti ortaya çıktı

MH370'den alınan son mesaja göre, uçak Güney Çin Denizi üzerinde kaybolmadan birkaç dakika önce her şey normal seyrediyordu. Kokpit ekibi, Malezya hava kontrol görevlisinden gelen telsiz mesajına 'tamam anlaşıldı' yanıtını veriyordu.

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