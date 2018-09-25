239 kişiyle birlikte sır olan yolcu uçağının akibeti ortaya çıktı
İçindeki 239 kişi ile sır olan MH370 sefer sayılı uçağın başına neler geldiği National Geographic'in belgeselinde ekrana taşındı.
MH370 sefer sayılı yolcu uçağı kaybolduğunda, takvimler 8 Mart 2014'ü gösteriyordu. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan havalanıp Çin'in başkenti Pekin'e doğru seyreden uçaktan bir daha haber alınamadı. Aradan geçen dört yılı aşkın sürenin ardından National Geographic kanalı, uçağın ölüm sarmalına girdiği son onlarını ekrana getiren bir belgesel yayınladı.
Drain The Oceans adlı belgeselde, daha önce hiç görülmeyen bir canlandırmaya başvuruldu ve uçağın okyanusa çarpmadan önce Hint Okyanusu üzerindeki uydularla sinyal alışverişi yaptığı ileri sürüldü.
National Geographic'e göre, içerisinde 239 kişi olan Boeing 777 tipi uçak uydu verilerine göre radarla irtibat kaybolduktan sonra güneye doğru döndü ve altı saat kadar havada uçtu. Drain The Oceans'ın canlandırmasına göre, yakıtı biten ve otomatik pilotu kapanan Malezya Havayolları uçağı, hızla alçalıp okyanusa çakıldı.