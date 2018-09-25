239 kişiyle birlikte sır olan yolcu uçağının akibeti ortaya çıktı

National Geographic'e göre, içerisinde 239 kişi olan Boeing 777 tipi uçak uydu verilerine göre radarla irtibat kaybolduktan sonra güneye doğru döndü ve altı saat kadar havada uçtu. Drain The Oceans'ın canlandırmasına göre, yakıtı biten ve otomatik pilotu kapanan Malezya Havayolları uçağı, hızla alçalıp okyanusa çakıldı.







