239 kişiyle kaybolan yolcu uçağını arama çalışmaları yeniden başladı
2014 yılında 239 yolcu ve mürettebatıyla kaybolan Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağını arama çalışmaları 11 yıl sonra yeniden başladı.
Mart 2014'te Malezya'dan kalkan ve bir daha haber alınamayan uçağı bulmak için çalışmalar yeniden başladı.
Okyanus ve deniz tabanından robotlarla veri toplayan ‘Ocean Infinity’ şirketine ait ‘Armada 7806’ gemisi Avustralya'nın Perth kentinin yaklaşık 1000 kilometre açıklarına arama çalışmaları için demir attı.
Enkazın bulunması halinde Ocean Infinity şirketine yaklaşık 70 milyon dolar ödeme yapılması bekleniyor.
Kayıp uçakla ilgili Malezya hükümeti 47 sayfalık bir rapor hazırlamıştı. Raporunu inceleyen uzmanlar, uçağın uydudan izlediği rotayı göz önüne alarak havada yakıtın bitmiş olabileceğini iddia etmişti. Malezya uçağının uyduyla kurduğu son bağlantıyla bir önceki bağlantının uyuşmaması, uçağın yakıtının bittiği için elektrik aksamının sıfırlanmasından ötürü olabileceği belirtildi.