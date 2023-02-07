24 saat sonra gelen mucize! Ailesiyle birlikte enkaz altında kalan minik Arda kurtarıldı

“TARİF EDİLEMEZ BİR MUTLULUK”



Ankara Polis Arama-Kurtarma'da görevli Polis Memuru Şenol İcik, "Arda'yı çıkardığımız için çok mutluyuz. Polis Arama-Kurtarma ve STK'larımız ortaklaşa bir çalışma yaptık. 13-14 saatlik bir çalışma sonucunda Arda'yı sağ salim çıkarmayı başardık. Ekip arkadaşlarımın ellerine sağlık. Arda bizim kardeşimiz, oğlumuz gibiydi. Onu çıkarmak için çok mücadele verdik. Çok ince şekilde çalışmak zorundaydık. Çok mutluyuz. Tarif edilemez bir mutluluk" dedi.