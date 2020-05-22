24 saatte 10 bin araç! Yazlıkçılar Bodrum'a akın ettiler!
Bayram kısıtlaması öncesi tatil planı yapanlar Bodrum'a akın etti. Ünlü tatil beldesine son 24 saatte 10 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.
Bodrum'un tek girişi olan Torba'da, trafik uygulama noktasında, corona virüs tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurup sürücüler ile yolcuları salgına karşı uyardı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü. Ateşi 38 derecenin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla sağlık görevlilerince kontrol için hastaneye sevk edildi.