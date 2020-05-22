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  3. 22 Mayıs 2020 18:14

24 saatte 10 bin araç! Yazlıkçılar Bodrum'a akın ettiler!

Bayram kısıtlaması öncesi tatil planı yapanlar Bodrum'a akın etti. Ünlü tatil beldesine son 24 saatte 10 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.

24 saatte 10 bin araç! Yazlıkçılar Bodrum'a akın ettiler!

Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor.

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24 saatte 10 bin araç! Yazlıkçılar Bodrum'a akın ettiler!

Bodrum'un tek girişi olan Torba'da, trafik uygulama noktasında, corona virüs tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurup sürücüler ile yolcuları salgına karşı uyardı.

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24 saatte 10 bin araç! Yazlıkçılar Bodrum'a akın ettiler!

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü. Ateşi 38 derecenin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla sağlık görevlilerince kontrol için hastaneye sevk edildi.

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24 saatte 10 bin araç! Yazlıkçılar Bodrum'a akın ettiler!

Yazlık evlerine gelenlerin adres ve telefon numaralarını alan ekipler, 14 gün dışarı çıkmamaları için uyarılarda bulundu. Kontroller nedeniyle karayolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

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