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24 yaşındaki genç korkunç bir şekilde öldürülmüştü... Cinayetin nedeni şok etti

Adana'da 8 bin TL'ye sattığı elektrikli bisikletin parasını alamayan kişi, portakal bahçesinde 24 yaşındaki genci öldürdü. İşlediği cinayetin ardından kahvehanede otururken yakalanan şüpheli, "Bana küfredince bir anlık öfkeyle ateş ettim" dedi.

Kaynak: İHA
24 yaşındaki genç korkunç bir şekilde öldürülmüştü... Cinayetin nedeni şok etti - Resim: 1

Olay, 11 Nisan günü Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi Sınır Sokak'taki portakal bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre R.A. (51), yaklaşık bir yıl önce Mehmet Kutlu'ya (24) sattığı elektrikli bisikletin 8 bin TL'lik bedelini almak için buluştu. R.A. , Kutlu'ya "Ya para mı ya da elektrikli bisikleti mi ver" dedi. Ancak Kutlu'nun hem parayı vermemesi hem de küfretmesi üzerine R.A. tabancasına sarıldı. R.A. , Kutlu'yu göğsünden vurdu.

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24 yaşındaki genç korkunç bir şekilde öldürülmüştü... Cinayetin nedeni şok etti - Resim: 2

Göğsüne 3 kurşun isabet eden Kutlu kanlar içerisinde yere yığılırken R.A. kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kutlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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24 yaşındaki genç korkunç bir şekilde öldürülmüştü... Cinayetin nedeni şok etti - Resim: 3

Yapılan teknik takip sonucu şüpheli R.A. , olaydan 1 saat sonra Seyhan ilçesine bağlı Yunusoğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kahvehanede otururken yakalandı. Gözaltına alınan R.A. , emniyetteki sorgusunda "Paramı istedim, vermedi. Bana küfredince bir anlık öfkeyle ateş ettim" dediği öne sürüldü. R.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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24 yaşındaki genç korkunç bir şekilde öldürülmüştü... Cinayetin nedeni şok etti - Resim: 4
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