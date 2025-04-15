24 yaşındaki genç korkunç bir şekilde öldürülmüştü... Cinayetin nedeni şok etti
Adana'da 8 bin TL'ye sattığı elektrikli bisikletin parasını alamayan kişi, portakal bahçesinde 24 yaşındaki genci öldürdü. İşlediği cinayetin ardından kahvehanede otururken yakalanan şüpheli, "Bana küfredince bir anlık öfkeyle ateş ettim" dedi.
Olay, 11 Nisan günü Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi Sınır Sokak'taki portakal bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre R.A. (51), yaklaşık bir yıl önce Mehmet Kutlu'ya (24) sattığı elektrikli bisikletin 8 bin TL'lik bedelini almak için buluştu. R.A. , Kutlu'ya "Ya para mı ya da elektrikli bisikleti mi ver" dedi. Ancak Kutlu'nun hem parayı vermemesi hem de küfretmesi üzerine R.A. tabancasına sarıldı. R.A. , Kutlu'yu göğsünden vurdu.
Göğsüne 3 kurşun isabet eden Kutlu kanlar içerisinde yere yığılırken R.A. kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kutlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan teknik takip sonucu şüpheli R.A. , olaydan 1 saat sonra Seyhan ilçesine bağlı Yunusoğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kahvehanede otururken yakalandı. Gözaltına alınan R.A. , emniyetteki sorgusunda "Paramı istedim, vermedi. Bana küfredince bir anlık öfkeyle ateş ettim" dediği öne sürüldü. R.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.