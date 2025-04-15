24 yaşındaki genç korkunç bir şekilde öldürülmüştü... Cinayetin nedeni şok etti

Olay, 11 Nisan günü Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi Sınır Sokak'taki portakal bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre R.A. (51), yaklaşık bir yıl önce Mehmet Kutlu'ya (24) sattığı elektrikli bisikletin 8 bin TL'lik bedelini almak için buluştu. R.A. , Kutlu'ya "Ya para mı ya da elektrikli bisikleti mi ver" dedi. Ancak Kutlu'nun hem parayı vermemesi hem de küfretmesi üzerine R.A. tabancasına sarıldı. R.A. , Kutlu'yu göğsünden vurdu.