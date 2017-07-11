249 taksici, 249 şehidin anısına konvoy oluşturdu
"10 Temmuz Dünya Taksiciler Günü" kapsamında 15 Temmuz'da şehit düşen 249 kişinin adına 249 taksici konvoy oluşturdu.
Bağcılar Belediyesi, "10 Temmuz Dünya Taksiciler Günü"nde 15 Temmuz Şehitleri anısına 249 taksi konvoyu oluşturdu. 15 Temmuz şehitlerini unutturmamak amacıyla düzenlenen etkinlik Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyesi 249 taksici esnafı, Bağcılar Kirazlı Metrosu Etkinlik Alanı'nda bir araya geldi.
249 taksici ve konvoya katılan vatandaşlar, Bağcılar'dan hareket ederek Basın Ekspres üzerinden 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yayını durdurmak için basılan CNN Türk ve Kanal D binalarının olduğu yere gelerek Doğan Medya önüne karanfil bıraktılar.
Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Tankın önüne yatabilen hatta tankın altına yatıp kalktıktan sonra yine tankın altına giren bilen başka bir millet var mıdır bilmiyorum. Ancak Çanakkale ruhuna sahip vatanı, milleti ezanı, bayrağı için canını seve seve feda eden Türk milletinde olur" dedi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı o gece Şehit olan taksici Akın Serçelik'in eşi Sema Sertçelik darbe girişimindeki o gecenin önemini "Şehit eşi olmak gurur ve onur verici. Tek derdimiz evlatlarımızı bu vatana hayırlı yetiştirebilmektir. İnşallah son şehitlerimiz olurlar. Allah bir daha o günleri yaşatmasın" sözleriyle anlattı.