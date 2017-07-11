249 taksici, 249 şehidin anısına konvoy oluşturdu

15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı o gece Şehit olan taksici Akın Serçelik'in eşi Sema Sertçelik darbe girişimindeki o gecenin önemini "Şehit eşi olmak gurur ve onur verici. Tek derdimiz evlatlarımızı bu vatana hayırlı yetiştirebilmektir. İnşallah son şehitlerimiz olurlar. Allah bir daha o günleri yaşatmasın" sözleriyle anlattı.



