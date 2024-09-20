24'ü birden tek fotoğraf karesinde: Bir ilimiz çöküyor
Konya'nın Karapınar ilçesinde çap ve derinlikleri farklı 100'den fazla çöküntünün olduğu, tarım arazilerinin bulunduğu alandaki obruklar havadan görüntülendi. Tek bir fotoğraf karesine 24 adet obruğun sığdığı bölgedeki manzara korku saçıyor.
Kaynak: AA
Konya Ovası`nda iklim değişikliği, kuraklık ve kontrolsüz yer altı su kullanımıyla her geçen gün sayıları fazlalaşan obruklar, tedirginliği artırıyor.
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Obruk oluşumunun son yıllarda hızla arttığı Karapınar ilçesinin kuzey batısında yer alan Reşadiye Mahallesi sınırları içinde bulunan Eşeli Yaylası`ndaki tarlalarda çok sayıda obruk oluşumu gözleniyor.
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İki obruk arasının 5 metreye kadar düştüğü, çap ve derinlikleri farklı 100`den fazla çöküntünün olduğu yerde havadan çekilen fotoğraf karesine 24 obruk giriyor.
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Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, AA muhabirine, çok sayıda obruğun oluştuğu yerde çöküntülerin arttığını söyledi.
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