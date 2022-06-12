25 katlı apartmanda can pazarı: 1 ölü, 14 yaralı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, 25 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.
Yangın, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe mevkisinde bulunan 25 katlı binanın 20'nci katındaki dairede, bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler apartman sakinlerini tahliye edip, içeriden uzattıkları yaklaşık 150 metrelik hortumla yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Yangında 4'ü itfaiye eri toplam 10 kişi dumandan etkilenirken, 2 kişide ise yanık oluştu. Apartman sakinleri yangının söndürülmesiyle rahat bir nefes alırken, itfaiye erleri ve dumandan etkilenen vatandaşlar kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yangında aralarında itfaiye erlerinin de olduğu dumandan etkilenen ve vücudunda yanık oluşan yaralılardan hastaneye kaldırılan 15 kişiden Hüseyin Y. (27) yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hastanede tedavisi süren yaralılardan 1'i itfaiye eri 2 kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.