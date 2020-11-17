25 soruda Kanal İstanbul ne getirecek, ne götürecek?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Kanal İstanbul hakkındaki konuşmaları nedeniyle soruşturma açılması, projenin içeriğini ve İstanbul’a vereceği zararları yeniden gündeme getirdi. İBB tarafından hazırlanan ‘25 soruda Kanal İstanbul’ broşüründe, tartışmalı projenin doğaya ve kente etkileri madde madde tüm açıklığıyla anlatılmıştı.
Kanal İstanbul’a yönelik olumsuz açıklamaları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açılması, projenin detaylarını ve kente vereceği zararları yeniden merak konusu haline getirdi.
İBB tarafından geçtiğimiz aylarda hazırlanan ‘25 soruda Kanal İstanbul’ broşüründe, projeyle ilgili akla gelen tüm sorulara cevap bulmak mümkün.
İşte 25 Soruda Kanal İstanbul broşürünün tamamı:
1.Kanal İstanbul nedir, neden yapılmak isteniyor?
Kanal İstanbul, Karadeniz'i Marmara Denizi'ne yapay olarak bağlayacak, yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda, 20,75 metre derinliğinde beton bir su yoludur. Kanal İstanbul'un yapılma amacı, İstanbul Boğazı üzerindeki gemi trafiğini ve kaza riskini azaltmak olarak açıklanıyor.