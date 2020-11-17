25 soruda Kanal İstanbul ne getirecek, ne götürecek?

1.Kanal İstanbul nedir, neden yapılmak isteniyor?



Kanal İstanbul, Karadeniz'i Marmara Denizi'ne yapay olarak bağlayacak, yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda, 20,75 metre derinliğinde beton bir su yoludur. Kanal İstanbul'un yapılma amacı, İstanbul Boğazı üzerindeki gemi trafiğini ve kaza riskini azaltmak olarak açıklanıyor.



