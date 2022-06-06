2.5 yıl sonra maskesini çıkardı, acılarını paylaştı

Yeni Zelanda'daki White Island yani Beyaz Ada Yanardağı, 9 Aralık 2019 günü yerel saatle 14:11'de patladı. Öğleden sonra yanardağın patlamasıyla mantar görünümlü devasa gaz, buhar ve kül bulutu 3 bin 600 metreden fazla yükseldi. Patlama öncesinde adada 50 kişinin olduğu düşünülüyordu. Olayın dehşeti, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya şok dalgaları gönderdi. Aileler, sevdiklerinin hayatta kalıp kalmadığını bir an önce öğrenmek istiyordu. Patlamanın ardından ilk belirlemelere göre beş kişinin öldüğü tespit edildi, daha sonra bilançonun çok daha kötü olduğu ortaya çıktı. 22 kişinin ölümüne ve 25 kişinin ciddi şekilde yaralanmasına neden olan patlama, 1886'da Tarawera Dağı'nın patlamasından bu yana Yeni Zelanda'nın en ölümcül volkanik felaketi oldu. 25 kişi adadan kurtarıldı. Bu kişilerden bazılarının vücutlarında çok ciddi yanıklar vardı. İşte kurtulanlardan biri de Stephanie Browitt'ti.