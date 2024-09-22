''250 bin dolarlık kaza'' yalanını güvenlik kameraları ortaya çıkardı

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olaya trafik kazası izlenimi vererek parayı çaldığı değerlendirilen H.B.K. Esenyurt'ta, tuvalette buluştuğu kardeşi S.K. ise Samsun'da gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan H.B.K., olayın bir düzmece olduğunu ve parayı çalmak için plan yaptıklarını itiraf etti. Şüphelinin paranın bir bölümünü harcadığı kalan bölümünü ise S.K.'ya teslim ettiği tespit edildi. Bunun üzerine S.K.'nın evinde yapılan aramada çalının paranın 210 bin doları ele geçirildi.