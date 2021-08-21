250 bin futbol sahası büyüklüğünde: Yanan ormanlar uydudan görüntülendi
Greenpeace Türkiye, yaklaşık 2 hafta süren orman yangınlarında Manavgat, Marmaris, Adana, Osmaniye'de yanan alanların öncesi ve sonrası hallerinin uydu görüntülerini paylaştı.
Greenpeace Türkiye, başta Antalya- Manavgat ve Muğla- Marmaris olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan büyük orman yangınlarıyla ilgili, tahrip olan alanların, yangın öncesi ve sonrası durumunu gösteren uydu görüntülerini derledi. Greenpeace Türkiye'den şu çağrı yapıldı:
“İklim krizine karşı toplumsal kırılganlığı önlemek, çocuklarımızı yarınlara hazırlamak için adil dönüşümlere, iklim adaleti siyasetine ihtiyacımız var. Yapabileceğimiz, yapmamız gereken çok şey var, ama çok vaktimiz yok. Bunun coğrafi, kişisel, türsel, ülkesel ve siyasal sınırları aşan, kolektif bir hayatta kalış mücadelesi olduğunu idrak etmemiz ve üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor."
ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK YANGINI
Yaşanan yangınların ülkenin gördüğü en büyük yangınlar olarak nitelendiren Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül, 28 Temmuz 2021'de başlayıp iki hafta boyunca devam eden orman yangınlarının, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki yaşam kaynaklarınızı kül ettiğini söyledi.
İKİ İLDEKİ KAYIP 124 BİN HEKTAR
2021 Türkiye Orman Yangınları ve özellikle Ege ile Akdeniz'deki yangınların bilinen yangınlara benzemediğine işaret eden Akgül, “Devasaydı. Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi'nin (EFFIS) verilerine göre, 28 Temmuz- 12 Ağustos tarihleri arasında, sadece Muğla ve Antalya'da yanan ormanlık alan yaklaşık 124 bin hektar" dedi.