250 yıl önce keşfedilmişti: NASA o fotoğrafı paylaştı

GALAKTİK DOKUNAÇLAR

Eliptik NGC 4696 galaksisinin merkezinde gaz ve bulut filizleri bulunuyor. İplik şeklindeki yapılar yakın zamana kadar büyük bir karadeliğin olduğu sanılan galaksinin merkezinde kendini gösteriyor. Bilim insanlarının tahminleri; merkezdeki karadeliğin dışarıya enerji pompaladığı ve bununda galaksinin çevresindeki gazı ısıtarak içerideki soğuk gaz ve toz bulutlarının bir araya gelmesini sağladığı yönünde. NGC 4696, Centaurus Galaksi Kümesi'nin en büyük bileşeni olarak yeryüzünün 150 milyon ışık yılı ötesinde bulunuyor. Sadece yukarıdaki görselin çapı 45 bin ışık yılı. Dünya ile Güneş arasında ortalama uzaklığın 8 ışık dakikası olduğu düşünüldüğünde görselin alanının büyüklüğü ayrı bir önem kazanıyor.