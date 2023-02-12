255 depremzede İstanbul'a getirildi

"ÇOK KÖTÜ ŞEYLER YAŞADIK"

Uçağın park pozisyonuna alınmasının ardından depremzedeler hazır bekletilen otobüslere bindi. Deprem bölgesinden tahliye edilenlerden biri olan Sevgi Yener, Malatya'da depremi yaşadıklarını söyleyerek, "İstanbul'a kızımın yanına geldim. Evdeydik, çok büyük bir sarsıntı oldu" dedi. Hatice Vural isimli bir başka depremze de yaşadıklarını anlattı. Hatay Kırıkhan'dan geldiklerini söyleyen Vural, "Çok kötü şeyler yaşadık. Rabbim kimseye bir daha yaşatmasın. Allah askerlerimizden razı olsun. Kurtarma ekiplerin de razı olsun. Bir daha yaşatmasın" diye konuştu.