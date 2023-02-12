255 depremzede İstanbul'a getirildi
Deprem bölgesinden tahliyeler devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde deprem bölgesinden 255 kişi daha İstanbul'a getirildi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan deprem bölgesinden tahliye edilen 255 kişi askeri uçakla Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremde yaralananların yanı sıra sağlık durumu iyi olan depremzedeler de Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı askeri uçaklarla İstanbul'a gelmeye devam ediyor.
Bugün sabah saatlerinde Adana'dan depremzedeler ve gönüllü yardım ekiplerinin de aralarında olduğu 255 kişiyi taşıyan, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 400 M tipi kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
"ÇOK KÖTÜ ŞEYLER YAŞADIK"
Uçağın park pozisyonuna alınmasının ardından depremzedeler hazır bekletilen otobüslere bindi. Deprem bölgesinden tahliye edilenlerden biri olan Sevgi Yener, Malatya'da depremi yaşadıklarını söyleyerek, "İstanbul'a kızımın yanına geldim. Evdeydik, çok büyük bir sarsıntı oldu" dedi. Hatice Vural isimli bir başka depremze de yaşadıklarını anlattı. Hatay Kırıkhan'dan geldiklerini söyleyen Vural, "Çok kötü şeyler yaşadık. Rabbim kimseye bir daha yaşatmasın. Allah askerlerimizden razı olsun. Kurtarma ekiplerin de razı olsun. Bir daha yaşatmasın" diye konuştu.
Askeri personelin karşıladığı ve yardımcı olduğu depremzedeler otobüslere binerek konaklayacakları yere doğru hareket etti. (DHA)