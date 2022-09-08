26 ilde yapılan son anketin sonuçları açıklandı

"26 ilden 1.800 kişi bu ankette oy kullanmış. Üstelik bilgisayar destekli telefon görüşmesi metoduyla endişenin de epey önüne geçilmiş" diyen Coşkun, "26 ilin içerisinde İstanbul, Ankara, İzmir de var; Bursa, Antalya, Diyarbakır, Adana, Konya ve Trabzon da..." ifadeleriyle büyükşehirlerin de araştırmaya dahil olduğunu aktardı. "Ankete katılanlara en önemli sorun/mutsuz eden konu sorulmuş" ifadelerini kullanan Coşkun, soruya verilen yanıtları ve oranlarını şu şekilde paylaştı:



