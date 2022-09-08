26 ilde yapılan son anketin sonuçları açıklandı
Bulgu Araştırma şirketi tarafından 26 şehirde yapılan son kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları da belli olurken, başta ekonomi ve Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili vatandaşın nabzı da ölçüldü. İşte o araştırmanın sonuçları...
Halk TV yazarı Can Coşkun, Bulgu Araştırma tarafından 15-31 Ağustos tarihleri arasında 26 ilde yapılan anketin sonuçlarını köşesine taşıdı.
"26 ilden 1.800 kişi bu ankette oy kullanmış. Üstelik bilgisayar destekli telefon görüşmesi metoduyla endişenin de epey önüne geçilmiş" diyen Coşkun, "26 ilin içerisinde İstanbul, Ankara, İzmir de var; Bursa, Antalya, Diyarbakır, Adana, Konya ve Trabzon da..." ifadeleriyle büyükşehirlerin de araştırmaya dahil olduğunu aktardı. "Ankete katılanlara en önemli sorun/mutsuz eden konu sorulmuş" ifadelerini kullanan Coşkun, soruya verilen yanıtları ve oranlarını şu şekilde paylaştı:
"Yüzde 60'lık katılımcı enflasyon seçeneğinde birleşmiş. Geçim sıkıntısı diyen yüzde 21.6 ile toplamda 81.6'lık bir ekonomi bloku görünüyor. Mülteciler yüzde 6.5 ve adalet ise yüzde 6 oranında. İnsanları mutlu eden konular sorulduğunda yüzde 70 oranında "Mutsuzum, mutlu edecek konu yok" seçeneği öne çıkmış. Toplumun ruh haline ilişkin önemli verilerden biri."
"Türkiye'de çocuklar ve gençler geleceğe umutlu bakabiliyor mu?" sorusunun sorulduğunu da aktaran Coşkun, "2018'de AK Parti'ye oy vermiş seçmenin de yüzde 68.4'ü gençlerin geleceğe güvenle bakamadıklarını söylüyor" verisini de paylaştı.