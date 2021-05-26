26 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu
26 Mayıs Çarşamba tarihli ŞOK aktüel ürünler satışa çıktı. ŞOK müşterilerinin yakından takip ettiği katalogda spor malzemeleri dikkat çekiyor. İşte ŞOK marketlerin çarşamba kampanyaları...
Target 90S Masajlı Koşu Bandı • 90 kg taşıma kapasitesi • Kurulu ebat: 152,5 x 69 x 112 cm,Katlı ebat: 69 x 71 x 136 cm • MP3 uyumlu, dahili hoparlör •Motor gücü: 2,60 HP • Hız minimum: 0,8 km/sa • Hız maksimum: 12 km/sa • Katlanabilir ve rahatça taşınabilir • Yıpranmaz, ezilmez • Hız, kalori, mesafe, program ve egzersiz süre bilgileri göstergeden görülebilir • 12 program seçeneği • Energy saver sistemi ile aylık ortalama sadece 0,90kw elektirik tüketimi sağlar • Demonte teslim, kurulum müşteriye aittir
Orbitrack •Kurulu Ebatları: 98x68x151 cm• Taşıma Kapsitesi: 90 kg• Zaman, hız, kalori, scan ve mesafe bilgileri göstergeli • Çeşitli seviyelerde ayarlanabilen direnç ile çalışır sistem • Hareketli kollarının yüksekliği kullanıcının boyuna göre ayarlanabilir • PU malzemeden üretilmiş selesi sayesinde hem oturarak hem de ayakta egzersiz yapılabilir • Ayarlanabilir sele • Demonte teslim, kurulum müşteriye aittir
Fox Fitness R50 Kürek • Taşıma kapasitesi 90 kg•Kurulu ebat : 110 x 78 x 66 cm• El tutamaç profil kalınlığı φ22x1,5mm• Kaydırma ana profil: 70x30x1,5mm•Tarama bilgi ekranı(Tüm teknik bilgilerinekranda sıra ile görünmesi)• LCD gösterge, göstergede zaman,mesafe, toplam sayım,toplam kalori harcama bilgisi• Akışkanlık sağlayan koltuk rulmanları• Ergonomik koltuk• Ayak kaymasını engelleyen ayak pedalı• Demonte teslim, kurulum müşteriye aittir
Fox Fitness 890 Manyetik Bisiklet •Kurulu Ebatları: 118x46x85,5 cm• Max. taşıma kapasitesi: 100 kg• Manyetik sistemi sayesinde sessiz veakıcı çalışma sağlar• Tek pencereli LCD ekran göstergeye sahiptir• Pedal üzerindeki kayışların genişliğiniayağınıza göre ayarlayabilirsiniz• Tarama, zaman, kalori, hız, mesafe,toplam mesafe, nabız bilgileri görülebilir• Gösterge üzerine koyacağınıztablet veya telefon ileegzersizinizi keyifli bir hale getirebilirsiniz• Her iki tutma kolundan da istediğinizher zaman nabız ölçümü yapabilirsiniz• Disk Ağırlığı: 5 kg• Sele: Aşağı-yukarı doğru ayarlanabilir• Egzersizinizin zorluk seviyesini8 farklı seviyede ayarlayabilirsiniz • Demonte teslim, kurulum müşteriye aittir