26 odalı kale satışa çıktı! İçinde zindanı bile var
ABD’nin Michigan eyaletinde bulunan 26 odalı kale 2.3 milyon dolara satışa çıkarıldı. İçerisinde zindan ve yer altı mağarası da bulunan kale, alıcısını bekliyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde yer alan Rochester şehri ormanında bulunan kale satışa çıktı.
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26 odalı zindan ve yeraltı mağarası da bulunan Orta Çağ mimarisiyle yapılmış kalenin fiyatı ise 2,3 milyon dolar (yaklaşık 31 milyon TL).
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Yaklaşık 25 bin metrekarelik ormanlık alana gizlenmiş 26 odalı, beş katlı kale, 'eksantrik' yapısı ve dekorunun fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
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Kullanıcılar tarafından kısa süre içerisinde rekor sayıda görüntülenen kalenin henüz ‘kralını veya kraliçesini’ bulamadığı belirtildi.
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