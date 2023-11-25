27 Kasım haftası burç yorumları

Geçen haftanın gergin gökyüzü; su baskınları, sel ve beklenmedik doğal felaketlerle kendini göstermişti. Bu hafta Güneş/Mars kavuşumunun Satürn’e yaptığı olumsuz kare açı, zayıflayarak devam ediyor. Ancak yine de Satürn, özellikle haftanın ilk günündeki dolunayda, Ay’a da kare yaptığı için; gerginlik, sonlanma, kayıplar, kısıtlanma, engellenme ya da psikolojik sıkıntıya gidebilecek yıkıcı durumları harekete geçirebilir.