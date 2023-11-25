27 Kasım haftası burç yorumları
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı... 27 Kasım haftası burç yorumları: Karşıt görüşler, çelişkiler, anlaşmazlık, inatlaşma, geçimsizlik, aşk, para, saygınlık, başarı, şans, sağlık, eğlence, çekicilik, anlaşmalar, imzalar , görüşmeler...
Geçen haftanın gergin gökyüzü; su baskınları, sel ve beklenmedik doğal felaketlerle kendini göstermişti. Bu hafta Güneş/Mars kavuşumunun Satürn’e yaptığı olumsuz kare açı, zayıflayarak devam ediyor. Ancak yine de Satürn, özellikle haftanın ilk günündeki dolunayda, Ay’a da kare yaptığı için; gerginlik, sonlanma, kayıplar, kısıtlanma, engellenme ya da psikolojik sıkıntıya gidebilecek yıkıcı durumları harekete geçirebilir.
Bu yüzden; karşıt görüşler, farklı düşünceler, çelişkiler, anlaşmazlık, inatlaşma, çekişme, kadın-erkek geçimsizliği gibi durumlara çok dikkat etmeli ve gerilen enerjinizi daha verimli alanlarda kullanmalısınız. Yoksa var olan durumu ya da elde olanı kaybedebilirsiniz.
Geçen hafta başlayan Neptün-Merkür olumsuz kare açısı, bu hafta da devam ediyor. Bunun anlamı; aldatma, aldatılma, yalan, dolan, iftira, sahtekarlık, anlaşmaların bozulması, güvensiz iletişimler, görüşmeler, sahte yazışmalar, açık ve net olmayan kaypak, bulanık, sisli durumlara düşmek, doğru yönü kaybetmek, bir düşünceden çıkış yolu bulamamak, alkol benzerlerinin zararları ya da zihnin çalışmasını engelleyen ve uyuşturan durumlar olabilir. Bu yüzden yapacağınız görüşmelere, anlaşmalara ve atacağınız imzalara çok dikkat etmelisiniz.
İyi haberler de var. Çarşamba’dan sonra; eğer yapacağınız görüşmelerde ya da atacağınız imzalarda; akılcı, ölçülü, gerçekçi, açık, seçik, dürüst, güvenilir olanı seçer ve ayağınızı yere sağlam basarsanız; görüşme, anlaşma ya da imza atma gibi konulardan kazançlı çıkma olasılığı da vardır. Yaşlı-genç beraberliği ve yakınlaşması için iyi zamandır.