27 Mart haftası burç yorumları

Geçtiğimiz 2 haftaya damgasını vuran; Mars’ın, Güneş ve Neptün kare açıları, bu hafta gittikçe zayıflayarak, 27 Mart haftasının sonunda etkisini yitiriyor. Ancak yine de yakıcı yıkıcı girişimlerde bulunmaktan kaçınmalı, alkol, su, ilaç ya da kimyasallarla gelecek tehlikeli durumlara karşı uyanık ve hazırlıklı kalmaya devam etmelisiniz. Pluto, Kova burcuna geçti. Geri hareketi nedeniyle bir süre daha Oğlak burcuna giriş çıkışlar yapacak, ancak artık eskisi gibi Oğlak burcunu silip süpürmeyecek. Pluto yeni konumunda, Kova’nın dışında; Aslan, Boğa ve Akrep burçlarını da zorlayabilir. Kova burcundaki ağırlıklı etkisi, doğum haritanızda Kova burcunun durduğu ev konuları üzerinde; yavaş ve uzun süren köklü değişim ve dönüşümler gerçekleştirecek olmasıdır. Kişiye göre değişen bu ev konularında, eski alışkanlıkları terk etme ve yenileşme zamanıdır. Bazı sonlanmalar üzücü olsa bile bunları kabullenmek ve yeni durumlara hazırlık yapmak en doğru hareket olur. Yoksa süreç uzun ve zorlu geçer.