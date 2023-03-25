27 Mart haftası burç yorumları
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 27 Mart haftası burç yorumları: Geçtiğimiz 2 haftaya damgasını vuran; Mars’ın, Güneş ve Neptün kare açıları, bu hafta gittikçe zayıflayarak, 27 Mart haftasının sonunda etkisini yitiriyor. Ancak yine de uyanık ve hazırlıklı kalmaya devam etmeniz gereken nedenler var...
Geçtiğimiz 2 haftaya damgasını vuran; Mars’ın, Güneş ve Neptün kare açıları, bu hafta gittikçe zayıflayarak, 27 Mart haftasının sonunda etkisini yitiriyor. Ancak yine de yakıcı yıkıcı girişimlerde bulunmaktan kaçınmalı, alkol, su, ilaç ya da kimyasallarla gelecek tehlikeli durumlara karşı uyanık ve hazırlıklı kalmaya devam etmelisiniz. Pluto, Kova burcuna geçti. Geri hareketi nedeniyle bir süre daha Oğlak burcuna giriş çıkışlar yapacak, ancak artık eskisi gibi Oğlak burcunu silip süpürmeyecek. Pluto yeni konumunda, Kova’nın dışında; Aslan, Boğa ve Akrep burçlarını da zorlayabilir. Kova burcundaki ağırlıklı etkisi, doğum haritanızda Kova burcunun durduğu ev konuları üzerinde; yavaş ve uzun süren köklü değişim ve dönüşümler gerçekleştirecek olmasıdır. Kişiye göre değişen bu ev konularında, eski alışkanlıkları terk etme ve yenileşme zamanıdır. Bazı sonlanmalar üzücü olsa bile bunları kabullenmek ve yeni durumlara hazırlık yapmak en doğru hareket olur. Yoksa süreç uzun ve zorlu geçer.
Pluto’nun yaratacağı bir tehlike de 20 Nisan’daki Güneş Tutulmasına yapacağı kare açıdır. Bunun yoğun etkisi 11-30 Nisan arasında olsa bile, kare açı bağlantısı tutulma üzerinde olduğu için etkileri birkaç ay daha devam edebilir. Önemli sosyal dönüşümler, tutucu bireysellikten modern toplumsal yapıya geçiş, yenilenme, kısıtlanmalar yerine özgürleşme ve yeni başlangıçlar yapma gibi etkilerini gösterirken, bunların oldukça sert, yakıcı ve yıkıcı yoldan gerçekleşebileceğini unutmamak gerekir. Bunlara depremleri ve güçlü hava olaylarını da ekleyebiliriz.
YÜKSELEN KOÇ: Haftanın önemli konuları; yapacağınız yeni başlangıçlar, yaşam biçiminizi ya da sağlığınızı ilgilendiren durumlar, alışkanlıklarınız ve çevrenizle olan bağlantılarınız hakkındadır. Bu hafta kendinizle daha çok ilgileniyor olacaksınız. Sağlığınız, alışkanlıklarınız ve çevre ile olan bağlantılarınız hakkında eski bir üzüntüyü yeniden onarmak için uygun zamandır. Dikkat etmeniz gerekenler; hafta sonuna doğru gittikçe zayıflasa bile aile bireyleri ile ya da ev hakkında sert tartışmalar, heyecanlı ve saldırgan tavırlar yüzünden yaşayacağınız üzüntü ve psikolojik bozukluk olabilir. Alkolden uzak durun.
YÜKSELEN BOĞA: Haftanın önemli konuları; kendi içsel dünyanız, gizli saklı işleriniz, ilişkileriniz, sanat çalışmaları, gizli düşmanlar, hastaneler, kısıtlanma, soyut kavramlar ve psikolojik alanlar hakkındadır. Bu konularda eski bir psikolojik acıyı ya da alkolle bağlantılı sorunu, şimdi yeniden ve farklı yöntemler kullanarak iyileştirme zamanıdır. Yakınlarınız, dostlarınız ya da akrabalarınızla ilgili sertleşen tartışmalar ya da sağlık tehlikeleri bu hafta gittikçe azalsa bile dikkat etmeye devam etmelisiniz. Sosyal gruplaşmalar üzerinden sahte ve yalan dolan bağlantılara karşı uyanık olmalısınız.