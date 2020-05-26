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  3. 26 Mayıs 2020 22:06

27 Mayıs 1960 darbesinin arşivi yıllar sonra gün yüzüne çıktı!

17 Eylül 1961'de Türkiye'nin büyümesini istemeyen darbeciler tarafından idam edilen Adnan Menderes; 1950 seçimleri sonrası yeni hükümetin başbakanı, Menderes ile aynı kaderi paylaşan isimlerden Hasan Polatkan Maliye Bakanı, Fatin Rüştü Zorlu ise Dışişleri Bakanı olmuştu.

27 Mayıs 1960 darbesinin arşivi yıllar sonra gün yüzüne çıktı!

17 Eylül 1961'de Türkiye'nin büyümesini istemeyen darbeciler tarafından idam edilen Adnan Menderes; 1950 seçimleri sonrası yeni hükümetin başbakanı, Menderes ile aynı kaderi paylaşan isimlerden Hasan Polatkan Maliye Bakanı, Fatin Rüştü Zorlu ise Dışişleri Bakanı olmuştu. Bu günden sonra vatandaşın üzerindeki baskılar sona ermişti.

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27 Mayıs 1960 darbesinin arşivi yıllar sonra gün yüzüne çıktı!

Adnan Menderes, İnönü'nün mirası olan Türkçe ezanı kaldırdı ve camilerimizde ezan yeniden Arapça olarak okunmaya başladı.

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27 Mayıs 1960 darbesinin arşivi yıllar sonra gün yüzüne çıktı!

Buna benzer kültüren değişimlerin yolunu açan İnönü'nün yaptıkları Adnan Menderes tarafından düzeltildi vatandaş bu durumdan çok memnun olsa da gidişattan memnun olmayanlar vardı...

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27 Mayıs 1960 darbesinin arşivi yıllar sonra gün yüzüne çıktı!

Ve 27 Mayıs 1960 günü askeri darbe gerçekleşti ve Türkiye'ye vatandaşa yeniden çelme takıldı!

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