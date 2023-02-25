27 Şubat haftası burç yorumları: Sakinleşme zamanı başlıyor

1) Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve sevgi dolu zamanlar geçirebileceğiniz haftadır. Gökyüzü; iyicil duygular, yardımseverlik ve maddi yönden rahat günlerin umudunu veriyor. Eskiden kalan acı ve yaraları sarmak ve iyileştirmek için de iyi zamandır. Bu konudaki deneyimlerinizi diğerlerine de öğretebilirsiniz. Aşırıya kaçmadan büyüme hedeflerinize ya da gezi planlarınıza yönelebilirsiniz.

2) Satürn-Merkür kavuşumu, akılcı ve gerçekçi çalışan bir zihin verir. Planladığınız görüşmeler, anlaşmalar, hesap ve yazı işleri için bu hafta doğru zamandır.

3) Bu hafta genel olarak göksel cisimlerin bize gönderdiği enerji titreşimleri rahat ve akıcıdır. Ancak, yavaş yavaş devreye giren Mars’ın, Neptün ve hafta sonunda da Güneş ile oluşturmaya başlayacağı kare açılar, özellikle sonraki haftalarda gücünü daha çok yükseltecek. Bunu daha sonraki haftalarda da yeniden yazmak gerekecek. Şimdilik hafif başlayan; ilaç, sıvı, alkol ya da uyuşturucu etkisi ile gelen kafa karıştırıcı, kandırıcı, yıkıcı durumlara, kazalara, yaralanmalara ya da zehirlenmelere karşı uyanık olmakta yarar vardır.