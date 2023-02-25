27 Şubat haftası burç yorumları: Sakinleşme zamanı başlıyor
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 27 Şubat haftası burç yorumları; dikkat ve ölçüden uzaklaşmadan sakinleşme zamanı...
1) Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve sevgi dolu zamanlar geçirebileceğiniz haftadır. Gökyüzü; iyicil duygular, yardımseverlik ve maddi yönden rahat günlerin umudunu veriyor. Eskiden kalan acı ve yaraları sarmak ve iyileştirmek için de iyi zamandır. Bu konudaki deneyimlerinizi diğerlerine de öğretebilirsiniz. Aşırıya kaçmadan büyüme hedeflerinize ya da gezi planlarınıza yönelebilirsiniz.
2) Satürn-Merkür kavuşumu, akılcı ve gerçekçi çalışan bir zihin verir. Planladığınız görüşmeler, anlaşmalar, hesap ve yazı işleri için bu hafta doğru zamandır.
3) Bu hafta genel olarak göksel cisimlerin bize gönderdiği enerji titreşimleri rahat ve akıcıdır. Ancak, yavaş yavaş devreye giren Mars’ın, Neptün ve hafta sonunda da Güneş ile oluşturmaya başlayacağı kare açılar, özellikle sonraki haftalarda gücünü daha çok yükseltecek. Bunu daha sonraki haftalarda da yeniden yazmak gerekecek. Şimdilik hafif başlayan; ilaç, sıvı, alkol ya da uyuşturucu etkisi ile gelen kafa karıştırıcı, kandırıcı, yıkıcı durumlara, kazalara, yaralanmalara ya da zehirlenmelere karşı uyanık olmakta yarar vardır.
YÜKSELEN KOÇ: Bu hafta kendi Koç kişiliğinizi çevrenize karşı rahat gösterebilir, çevrenizden saygı görebilirsiniz. Ancak dikkat..! Girişken, sabırsız ve cesur kişiliğinizi meslek alanında, devletle ya da yöneticilerle olan ilişkilerde de göstermeye kalkarsanız, bundan zarar gören siz olacaksınız. Eski ve üzücü bir sağlık sorununu, yeni yol ve yöntemlerle iyileştirme ve bunu diğerlerine de öğretme şansı vardır. Sosyal gruplaşma ve toplaşmalarda daha akıcı ve gerçekçi görüşmeler ya da anlaşmalar yapmak için uygun zamandır. Yakın çevre, dostlar ya da akrabalarla gerilimli görüşmeler yapmamaya dikkat edin. Onlarla ilgili, kaza ya da hastane içerikli sağlık sorunları duyma olasılığı da vardır. Kafa karıştıran, üzücü durumlara düşmemek için alkol ve benzerlerinden uzak durmalısınız.
YÜKSELEN BOĞA: Bu hafta; sanat, psikoloji, inançlar, gizli işler, ilişkiler, gizli düşmanlar ya da diğerleri ile yardımlaşmalar gibi alanlarda rahat ve neşeli hissedebilirsiniz. Eski ve üzücü bir sağlık sorununu, yeni yol ve yöntemlerle iyileştirme ve bunu diğerlerine de öğretme şansı da vardır. Ancak tüm bu konuları; meslek ortamına taşımamalı, dava konusu etmemeli, özellikle uzaktaki yöneticiler ya da devlet ile aralarında bir bağ kurmamalısınız. Meslekte akılcı ve gerçekçi görüşme ve anlaşmalar için doğru zamandır. Sosyal gruplaşmalar ve toplaşmalarınız; gerilimli, yakıcı ve yıkıcı yönde gelişerek size para kaybettirebilir. Özellikle bu ortamlarda alkol ve benzerleri zarar verici ve kandırıcı olabilir.
YÜKSELEN İKİZLER: Bu hafta; sosyal dernekler, kuruluşlar, toplantılar gibi alanlarda; rahat, neşeli, kazançlı ve eğlenceli hissedebilirsiniz. Grup gezileri gündeme gelebilir. Aynı zamanda, bu alandaki; eski ve üzücü bir durumu, yeni yol ve yöntemlerle iyileştirme ve bunu diğerlerine de öğretme şansı vardır. Davalar, yüksek eğitimler ya da yabancılarla ilgili konularda; akılcı, gerçekçi görüşmeler ve anlaşmalar yapmak için doğru zamandır. Meslek ortamı, gelecek planları ve kariyer için gerilimli durumlardan kaçınmalısınız. Meslek ortamında; kandırılma, kaza, zehirlenme ya da alkol benzerlerinin vereceği zararlara karşı dikkatli olmak gerekir.