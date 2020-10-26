27 yıllık cinayet canlı yayında böyle çözüldü!

Yıllar önce ikinci evliliğinden olan ve evlatlık verilen çocuğunu aramak için Gerçeğin Peşinde’ye katılan Hatice H, canlı yayında ilk evliliğinden olan 2 günlük bebeğinin herkesten saklanan bir cinayetle öldürüldüğünü itiraf etti.

