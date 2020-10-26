27 yıllık cinayet canlı yayında böyle çözüldü!
Star ekranlarında Serap Paköz’ün sunduğu Gerçeğin Peşinde programında 27 yıllık cinayet çözülürken, canlı yayında gözaltı olayı yaşandı.
Star’da hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Serap Paköz’ün sunduğu Gerçeğin Peşinde programında, 27 yıllık cinayet ortaya çıktı.
Yıllar önce ikinci evliliğinden olan ve evlatlık verilen çocuğunu aramak için Gerçeğin Peşinde’ye katılan Hatice H, canlı yayında ilk evliliğinden olan 2 günlük bebeğinin herkesten saklanan bir cinayetle öldürüldüğünü itiraf etti.