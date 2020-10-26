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  3. 26 Ekim 2020 17:13

27 yıllık cinayet canlı yayında böyle çözüldü!

Star ekranlarında Serap Paköz’ün sunduğu Gerçeğin Peşinde programında 27 yıllık cinayet çözülürken, canlı yayında gözaltı olayı yaşandı.

27 yıllık cinayet canlı yayında böyle çözüldü!

Star’da hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Serap Paköz’ün sunduğu Gerçeğin Peşinde programında, 27 yıllık cinayet ortaya çıktı.

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27 yıllık cinayet canlı yayında böyle çözüldü!

Yıllar önce ikinci evliliğinden olan ve evlatlık verilen çocuğunu aramak için Gerçeğin Peşinde’ye katılan Hatice H, canlı yayında ilk evliliğinden olan 2 günlük bebeğinin herkesten saklanan bir cinayetle öldürüldüğünü itiraf etti.

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27 yıllık cinayet canlı yayında böyle çözüldü!

2 günlükken ölen bebek için Hatice H. ve annesi Güllü Hanım, birbirlerini suçladı.

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27 yıllık cinayet canlı yayında böyle çözüldü!

Hatice H, 27 sene önce doğan bebeğini, annesinin öldürdüğünü iddia ederken annesi Güllü Hanım ise, yeni doğan bebeği kızı Hatice’nin öldürdüğünü iddia etti.

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