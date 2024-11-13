28 bin kişi mağdur olmuştu: Jet Fadıl'ın Caprice Gold'u satışa çıkarıldı

Devremülklerine kavuşamayan mağdurlar ise, yıllar içinde biraraya gelerek Caprice Gold Mağdurları Derneği'ni kurdu. Dernek çatısı altında haklarını arayan mağdurların kimi vefat etti kimileri ise hukuk mücadelesine devam etti. Son olarak projenin tüm yetkileri mağdurların yer aldığı İflas Masası'na geçti. 30 dönüm arazi üzerinde inşaa edilen 27 katlı, 150 bin metrekare kapalı alana sahip Caprice Gold Otel ve Devremülk projesi 350 milyon dolardan satışa çıkarıldı.