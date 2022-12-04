28 ilde seçim anketi: Kararsızların oranında dikkat çeken değişim

MetroPOLL Araştırma Şirketi, 28 ilde 15-20 Kasım 2022 tarihleri arasında 2 bin 122 kişiyle anket gerçekleştirdi. Katılımcılara “Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği anketin sonuçlarını MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar paylaştı.