28 ilde seçim anketi: Kararsızların oranında dikkat çeken değişim
MetroPOLL Araştırma, Kasım ayında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. 3 parti oy kaybederken, kararsızların oranı yüzde 12'den 19'a yükseldi.
MetroPOLL Araştırma Şirketi, 28 ilde 15-20 Kasım 2022 tarihleri arasında 2 bin 122 kişiyle anket gerçekleştirdi. Katılımcılara “Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği anketin sonuçlarını MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar paylaştı.
Sencar paylaşımında “Metropoll’ün Kasım 2022 araştırmasındaki sürpriz bulgular; kararsızlar dağıtılmadan AK Parti, MHP ve İYİ Parti oylarında yaklaşık 2’şer puanlık düşüş tespit edildi ve kararsızlar 12’den 19’a yükseldi” ifadelerini kullandı.
Anket sonuçları ise şu şekilde:
AK PARTİ
Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 29.6
Kararsızlar, protesto oy ve ‘cevap yok’ oransal olarak dağıtılınca: Yüzde 36.5
CHP
Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 20.0
Kararsızlar, protesto oy ve ‘cevap yok’ oransal olarak dağıtılınca: Yüzde 24.7