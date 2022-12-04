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28 ilde seçim anketi: Kararsızların oranında dikkat çeken değişim

MetroPOLL Araştırma, Kasım ayında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. 3 parti oy kaybederken, kararsızların oranı yüzde 12'den 19'a yükseldi.

28 ilde seçim anketi: Kararsızların oranında dikkat çeken değişim - Resim: 1

MetroPOLL Araştırma Şirketi, 28 ilde 15-20 Kasım 2022 tarihleri arasında 2 bin 122 kişiyle anket gerçekleştirdi. Katılımcılara “Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği anketin sonuçlarını MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar paylaştı.

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28 ilde seçim anketi: Kararsızların oranında dikkat çeken değişim - Resim: 2

Sencar paylaşımında “Metropoll’ün Kasım 2022 araştırmasındaki sürpriz bulgular; kararsızlar dağıtılmadan AK Parti, MHP ve İYİ Parti oylarında yaklaşık 2’şer puanlık düşüş tespit edildi ve kararsızlar 12’den 19’a yükseldi” ifadelerini kullandı.

Anket sonuçları ise şu şekilde:

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28 ilde seçim anketi: Kararsızların oranında dikkat çeken değişim - Resim: 3

AK PARTİ

Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 29.6

Kararsızlar, protesto oy ve ‘cevap yok’ oransal olarak dağıtılınca: Yüzde 36.5

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28 ilde seçim anketi: Kararsızların oranında dikkat çeken değişim - Resim: 4

CHP

Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 20.0

Kararsızlar, protesto oy ve ‘cevap yok’ oransal olarak dağıtılınca: Yüzde 24.7

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