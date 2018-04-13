28 Şubat davasında 21 sanığa müebbet

28 Şubat davasında aralarında İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da bulunduğu 21 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Davada 68 sanığın beraatına karar verildi. 28 Şubat davasında aralarında İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da bulunduğu 21 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Müebbet hapis alanlar arasında dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz ile MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç da bulunuyor.







İşte davada açıklanan kararlar





