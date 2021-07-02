28 yıldır sönmeyen ateş: Madımak hala yanıyor...
Madımak'ta 2 Temmuz 1993 günü 33 sanatçı ve aydın ile 2 otel görevlisinin hayatına kast edenlerden 33’ü müebbet hapis cezası almıştı. 2012’de zaman aşımına uğrayan davada 8 sanık kurtuldu...
Türkiye bundan tam 28 yıl önce, travması hâlâ süren bir olayla sarsıldı. Sivas'taki Madımak Oteli 2 Temmuz 1993 günü ateşe verilmiş, büyük bölümü sanatçı ve aydın 37 kişi hayatını kaybetmişti.
O gün sanatçı ve şairlerden oluşan bir grup, Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katılmak için Sivas’a gitti. Aziz Nesin, Behçet Aysan, Metin Altıok, Hasret Gültekin, Nesimi Çimen, Asım Bezirci de grubun içindeydi. Katliamdan hemen önce kentte bir bildiri dağıtılmış, Aziz Nesin’in yazısı ve Salman Rüşdi'nin “Şeytan Ayetleri” kitabından bahsedilerek Nesin hedef gösterilmişti.
2 Temmuz günü cuma namazının ardından yürüyüş başladı. Laiklik karşıtı sloganlar atan grup, “Halk Ozanları” heykelini yıktı. Kalabalık kısa sürede 10 bin kişiye ulaştı. Önce Madımak Oteli önündeki araçlar ateşe verildi, sonra da otelin içinde yangın çıkarıldı. Polis ve asker olaylara müdahalede gecikip yetersiz kalınca 33 sanatçı ve aydın ile 2 otel görevlisi, 2 de saldırgan olmak üzere toplam 37 kişi hayatını kaybetti. Aziz Nesin, itfaiyenin yangın merdiveninden inerek hayatta kalabildi.