289 metrelik dev gemi karaya oturdu, görenler şaştı kaldı
Yalova'da 289 metrelik enerji gemisi karaya oturdu. Geminin kurtarılması için çalışma başlatılırken, sahildeki manzara görenleri şaşırttı.
Marmara Denizi Yalova Çiftlikköy Sahili’ne 7 ay önce demir atan KPS Orhan Ali KHAN isimli 289 metre uzunluğundaki enerji gemisi, dün geceden bu yana yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu.
Çiftlikköy Sahili’nde, 8 metre derinlikte karaya oturan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan KPS Orhan Ali Khan isimli 289 metre boyundaki enerji gemisi için Nene Hatun Acil Müdahale Gemimiz, ŞARK Römorkörümüz, KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz, balık adam ekibimiz ve kurtarma uzmanımız olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadelerine yer verildi.
Gören gözlerine inanamadı
Çiftlikköy ilçesinde vatandaşlar sahili gören caddenin sonunda dev gemiyi görünce gözlerine inanamadı. Birçok vatandaş kıyıya çok yaklaşan geminin fotoğraflarını çekti.