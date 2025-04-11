289 metrelik dev gemi karaya oturdu, görenler şaştı kaldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan KPS Orhan Ali Khan isimli 289 metre boyundaki enerji gemisi için Nene Hatun Acil Müdahale Gemimiz, ŞARK Römorkörümüz, KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz, balık adam ekibimiz ve kurtarma uzmanımız olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadelerine yer verildi.