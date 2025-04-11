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289 metrelik dev gemi karaya oturdu, görenler şaştı kaldı

Yalova'da 289 metrelik enerji gemisi karaya oturdu. Geminin kurtarılması için çalışma başlatılırken, sahildeki manzara görenleri şaşırttı.

Kaynak: DHA/İHA
289 metrelik dev gemi karaya oturdu, görenler şaştı kaldı - Resim: 1

Marmara Denizi Yalova Çiftlikköy Sahili’ne 7 ay önce demir atan KPS Orhan Ali KHAN isimli 289 metre uzunluğundaki enerji gemisi, dün geceden bu yana yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu.

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289 metrelik dev gemi karaya oturdu, görenler şaştı kaldı - Resim: 2

Çiftlikköy Sahili’nde, 8 metre derinlikte karaya oturan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı. 

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289 metrelik dev gemi karaya oturdu, görenler şaştı kaldı - Resim: 3

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan KPS Orhan Ali Khan isimli 289 metre boyundaki enerji gemisi için Nene Hatun Acil Müdahale Gemimiz, ŞARK Römorkörümüz, KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz, balık adam ekibimiz ve kurtarma uzmanımız olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadelerine yer verildi. 

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289 metrelik dev gemi karaya oturdu, görenler şaştı kaldı - Resim: 4

Gören gözlerine inanamadı
Çiftlikköy ilçesinde vatandaşlar sahili gören caddenin sonunda dev gemiyi görünce gözlerine inanamadı. Birçok vatandaş kıyıya çok yaklaşan geminin fotoğraflarını çekti.

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