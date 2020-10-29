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  3. 29 Ekim 2020 21:34

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir yanında kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çeşitli etkinliklerle yurdun dört bir yanında kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir yanında kutlandı

İSTANBUL
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi sesinden Nutuk'tan bölümler okuduğu 3 dakikalık bir hologram gösterisi yapıldı.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir yanında kutlandı

Haliç üzerinde oluşturulan su perdesine Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının yanı sıra, "Cumhuriyetimiz 97 yaşında" ve "Cumhuriyet cesarettir" yazıları yansıtıldı.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir yanında kutlandı

İBB Saraçhane Binası, Bozdoğan Kemeri ve Kız Kulesi'nde de ışık şovları ve mapping gösterimleri yer aldı.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir yanında kutlandı

Bozdoğan Kemeri'ne ve Kız Kulesi'ne de Türk bayrağı, Büyük Önder Atatürk'ün fotoğrafı ve "Cumhuriyetimiz 97. yılında" yazıları yansıtıldı.

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