29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir yanında kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çeşitli etkinliklerle yurdun dört bir yanında kutlandı.
İSTANBUL
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi sesinden Nutuk'tan bölümler okuduğu 3 dakikalık bir hologram gösterisi yapıldı.
Haliç üzerinde oluşturulan su perdesine Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının yanı sıra, "Cumhuriyetimiz 97 yaşında" ve "Cumhuriyet cesarettir" yazıları yansıtıldı.
İBB Saraçhane Binası, Bozdoğan Kemeri ve Kız Kulesi'nde de ışık şovları ve mapping gösterimleri yer aldı.