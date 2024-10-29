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29 Ekim törenine komandolar damgasını vurdu

Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında komandoların gösterisi, büyük ilgi gördü.

Kaynak: DHA
29 Ekim törenine komandolar damgasını vurdu - Resim: 1

Kongre Müzesi önündeki alanda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Vali Yılmaz Şimşek, Belediyle Başkanı Adem Uzun, 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu'nun tören aracında vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. 

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29 Ekim törenine komandolar damgasını vurdu - Resim: 2

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Ardından Sivas Valisi Yılmaz Şimşek günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

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29 Ekim törenine komandolar damgasını vurdu - Resim: 3

İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli komando birliği ile halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin yapıldığı kutlamalar, tören geçidi ile son buldu. 

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29 Ekim törenine komandolar damgasını vurdu - Resim: 4

Törene her yaştan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görülürken, çocuklar da ön planda yer aldı.

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