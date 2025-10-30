29 Ekim'de Anıtkabir'e giderek Ata'sını kabri başında ziyaret eden ziyaretçi sayısı açıklandı

Aktürk, şöyle konuştu:

"Öncelikle asil milletimizin, 'ya istiklal ya ölüm' parolasıyla verdiği destansı mücadelesinin Cumhuriyet ile taçlandırılışının, egemenliğin, kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu tüm dünyaya ilan edişinin 102'nci yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.