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29 kadının kurtarıldığı fuhuş operasyonunda mide bulandıran ayrıntı

Isparta'da masaj salonlarına düzenlenen fuhuş baskınlarında 29 mağdur kadın kurtarılırken, 10 şüpheli tutuklandı. Ancak operasyonun ayrıntıları mide bulandırdı...

Kaynak: İHA
29 kadının kurtarıldığı fuhuş operasyonunda mide bulandıran ayrıntı - Resim: 1

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde kamu düzeninin ve toplum sağlığının korunması, zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması ve fuhuş suçu ile mücadele kapsamında 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 7 masaj salonuna operasyon düzenledi.

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29 kadının kurtarıldığı fuhuş operasyonunda mide bulandıran ayrıntı - Resim: 2

Operasyonlarda 29 mağdur kadın kurtarılırken, 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 2 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 7 şahıs serbest bırakıldı.

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29 kadının kurtarıldığı fuhuş operasyonunda mide bulandıran ayrıntı - Resim: 3

Ancak operasyonun ayrıntılarından çıkan detaylar mide bulandırdı.

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29 kadının kurtarıldığı fuhuş operasyonunda mide bulandıran ayrıntı - Resim: 4

Bazı masaj salonlarında gizli geçitlerle ulaşılabilen VIP odalar tespit edildi. Bu odalarda fazla para veren müşteriler özel fuhuş odaları bulunduğu belirlendi.

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