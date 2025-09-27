29 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan eski milletvekili yıllar sonra ayağa kalktı

2 dönem yaptığı milletvekilliği görevi boyunca hiç bir zaman ayakta kamera karşısına geçemediğini anlatan Bennur Karaburun Ateş, yıllar sonra ayakta röportaj vermenin kendisini çok duygulandırdığını söyledi. İlk ayakta yaptığı röportajı da 2013'ün eylül ayında olduğu gibi kendisini ilk kez fotoğraflayan İHA muhabiriyle 13 yıl sonra yine eylül ayında yapan Karaburun, robotun kendisine çok faydalı olduğunu cihazla birlikte yürüyüşe kendisinin de katıldığını, beyniyle bacaklarına komut verdiğini ve bacaklarının içerisinde kaslarının kımıldadığını söyledi.