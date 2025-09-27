29 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan eski milletvekili yıllar sonra ayağa kalktı
Bursa'da 29 yıl önce yaşadığı trafik kazasının ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan eski Milletvekili Bennur Karaburun, kök hücre tedavisi, epidural stimülasyon ve fizik tedavi sayesinde yeniden ayağa kalkmayı başardı.
Tedavi sürecinin ardından Doruk Nilüfer Hastanesi'nde yürüme robotu desteğiyle adım atmaya başlayan Karaburun, hayatında ilk kez ayakta röportaj verdi. Bu tarihi an, hem sağlık camiasında hem de kamuoyunda büyük sevinç uyandırdı. Karaburun, "29 yıl sonra ayakta durmak, hele ki ayakta konuşmak tarif edilemez bir duygu" diyerek duygularını paylaştı. Tedavi sürecinde emeği geçen doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Bir şirkette yöneticiyken geçirdiği trafik kazasıyla omurilik felçlisi olarak tekerlekli sandalyeye mahkum olan Bennur Karaburun'u Türkiye, 2013 yılının sonbaharında sağanak yağmur altında elinde şemsiye olan bir gencin, tekerlekli sandalyede kendisine yardım ettiği anlar ile tanıdı. Fotoğraf sayesinde hayatı değişen, AK Partinin 25'inci ve 26'ıncı dönem Milletvekilliğini de yapan Bennur Karaburun Ateş, geçtiğimiz yıl aldığı kök hücre tedavisinin meyvelerini toplamaya başladı. "Spiral Kord Stimülasyonu ve Kök Hücre nakli sonrası ilk kez geçtiğimiz yıl ayağa kalkan Karaburun'a 1 yıldır Doruk Nilüfer Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde robotlar eşliğinde tedavi uygulanıp yürüyüş yaptırılıyor.
Yürümeye yardımcı robot ile yapay zeka destekli simülasyona bakarak yürüyüş yapan Karaburun, simülasyondaki yürüyüş yapan kız çocuğunun kendisine benzediğini bu sebeple bu simülasyonu tercih ettiğini söyledi.
2 dönem yaptığı milletvekilliği görevi boyunca hiç bir zaman ayakta kamera karşısına geçemediğini anlatan Bennur Karaburun Ateş, yıllar sonra ayakta röportaj vermenin kendisini çok duygulandırdığını söyledi. İlk ayakta yaptığı röportajı da 2013'ün eylül ayında olduğu gibi kendisini ilk kez fotoğraflayan İHA muhabiriyle 13 yıl sonra yine eylül ayında yapan Karaburun, robotun kendisine çok faydalı olduğunu cihazla birlikte yürüyüşe kendisinin de katıldığını, beyniyle bacaklarına komut verdiğini ve bacaklarının içerisinde kaslarının kımıldadığını söyledi.