2'nci turu hangi anket şirketi doğru tahmin etti ?

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı oldu...