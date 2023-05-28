2'nci turu hangi anket şirketi doğru tahmin etti ?
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde seçim anketi sonuçlarını açıklayan kamuoyu araştırma şirketlerinden 7'si seçim sonuçlarını neredeyse bire bir doğru tahmin etti. İşte seçimin kazanan ve kaybeden kamuoyu araştırma şirketleri...
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı oldu...
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Peki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına bakıldığında 28 Mayıs öncesi ikinci tur seçim anketlerini açıklayan anket firmalarından hangileri doğru tahminde bulundu hangileri yanıldı...
Önce seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden 7 kamuoyu araştrma firması:
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Area Survey (20-21 Mayıs)
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 52.4
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47.6
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BETİMAR ( 25-26 Mayıs)
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 52.2
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47.8
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