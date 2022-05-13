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  4. '2Üvey babam beni öldürür'' diyerek ağladı

'2Üvey babam beni öldürür'' diyerek ağladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarparken, kazada yaralanan 14 yaşındaki ehliyetsiz çocuk A.E.U., "Üvey babam beni öldürür" diyerek gözyaşı döktü.

'2Üvey babam beni öldürür'' diyerek ağladı - Resim: 1

Kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. A.E.U., iddiaya göre, üvey babasına ait otomobille gezintiye çıktı.

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'2Üvey babam beni öldürür'' diyerek ağladı - Resim: 2

A.E.U. yönetimindeki otomobil virajda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki sitenin bahçe duvara çarptı. A.E.U. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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'2Üvey babam beni öldürür'' diyerek ağladı - Resim: 3

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahalede bulundu.

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'2Üvey babam beni öldürür'' diyerek ağladı - Resim: 4

Kazanın şokunu yaşayan A.E.U., hurdaya dönen aracın başına gelerek, "Üvey babam beni öldürür" diyerek gözyaşı döktü.

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