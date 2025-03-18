3 avukatın içinde bulunduğu araçtan çıkanlar şoke etti

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Köy Hizmetleri Polis Kontrol Noktası'nda, yapay zeka formatında bir yazılım olan Analiz Sistemleri Narkotik Ağı (ASENA) sayesinde durdurulan bir araçta narkotik köpeği ‘Hector’ ile arama yapıldı.