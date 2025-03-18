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3 avukatın içinde bulunduğu araçtan çıkanlar şoke etti

Şırnak'ta, 86 kilo 600 gram skunk adlı uyuşturucu madde ile yakalanan 3 avukat tutuklandı.

Kaynak: DHA
3 avukatın içinde bulunduğu araçtan çıkanlar şoke etti - Resim: 1

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Köy Hizmetleri Polis Kontrol Noktası'nda, yapay zeka formatında bir yazılım olan Analiz Sistemleri Narkotik Ağı (ASENA) sayesinde durdurulan bir araçta narkotik köpeği ‘Hector’ ile arama yapıldı. 

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3 avukatın içinde bulunduğu araçtan çıkanlar şoke etti - Resim: 2

Aramada, bagaj kısmına gizlenmiş 119 parça halinde toplam 86 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Şüpheliler M.E., H.K. ve Ş.A. gözaltına alındı. 

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3 avukatın içinde bulunduğu araçtan çıkanlar şoke etti - Resim: 3

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 

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3 avukatın içinde bulunduğu araçtan çıkanlar şoke etti - Resim: 4

Şüphelilerin avukat oldukları öğrenildi. (DHA)

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