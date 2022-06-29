3 ay sonra açılacaktı... Sel felaketinde yıkıldı!

DERE YAĞIŞLA YÖN DEĞİŞTİRDİ

60 yıldır bu bölgede yaşayan köy halkından Mustafa Çalışkan, gece yaşanan selin binayı vurduğunu belirterek “Dereye yatağı biraz ilerisi. Şu anda dere kendi yatağından akıyor. Yaşanan selde yıkıldı. İnşaat halinde hiçbir pencere takılı değil” dedi. Selde büyük hasan gören otel dron ile görüntülendi.