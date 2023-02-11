3 bin kişilik 2 yüzer kent Hatay'a gidiyor
Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde en büyük yıkımı yaşan Karadeniz Holding Hatay'a 2 adet yüzer kent gönderiyor.
Karadeniz Holding, 3 bin kişinin yaşayabileceği 2 yaşam gemisini Hatay'a göndereceğini açıkladı. Maradeniz Lifeship Süheyla Sultan ve Karadeniz Lifeship Rauf Bey yüzer yaşam kentlerinin, acil insani yardım sağlamak amacıyla ilk kez depremzedelerin yaralarını sarmak için kullanılacağı belirtildi.
Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan ve Karadeniz Lifeship Rauf Bey'in Hatay-İskenderun'a sevki için hazırlıkların başladığı vurgulandı.
Depremzede ailelerin barınabilecekleri gemilerde, çocuk kreşi, eğitim, sağlık, aş evi ve sosyal alanlar yer alıyor. İki yüzer yaşam kentte toplam 1900 öğrenci için eğitim tesisi bulunuyor.
Yüzer yaşam kentlerin gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından 15-20 gün içinde Hatay-İskenderun'da hizmete girmesi planlanıyor.
Her tür hava koşuluna dayanıklı, genel afet hallerinde faaliyetlerini kesintisiz sürdürebileceği ifade edilen söz konusu gemiler için ilave altyapı yatırımı gerekmiyor.
Yüzer yaşam kentleri mobil, karasal lojistik kısıtlarından bağımsız ve kendine yeterli şekilde faaliyet gösterebiliyor.
Gönderilecek iki geminin özellikleri ise şöyle;
Toplam 1500 kişinin yaşayabileceği Süheyla Sultan yüzer yaşam kentinde klima, televizyon ve buz dolaplı ve her biri 12 kişilik 72 oda, yine her biri 4-6 kişilik 116 oda bulunuyor. 900 öğrenci için 18 derslik ile sürekli eğitim sağlanabilen, bilgisayar laboratuvarı, konferans ve iletişim merkezi yer alan Süheyla Sultan yüzer yaşam kenti, poliklinik ve revirlerin yanı sıra 20 kişilik yatarak tedavi sağlanabilecek sağlık alanlarını da içeriyor.