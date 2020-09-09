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  3. 09 Eylül 2020 18:43

3 bin kişilik pandemi ile mücadele toplantısında sosyal mesafe hiçe sayıldı

Salgının ortaya çıktığı Çin'in başkenti Pekin'de salgınla mücadele eden kişilerin ödüllendirildiği 3 bin kişilik etkinliğe katılanlar arasında sosyal mesafe kuralına uyulmaması büyük tepki topladı.

3 bin kişilik pandemi ile mücadele toplantısında sosyal mesafe hiçe sayıldı

Salgının ortaya çıktığı Çin’de hayat fazlasıyla normale döndü. Başkent Pekin’deki Büyük Halk Salonu’nda (Great Hall of the People) düzenlenen toplantıda pandemiyle mücadelede başarı gösteren kişilere Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından madalya verildi.

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3 bin kişilik pandemi ile mücadele toplantısında sosyal mesafe hiçe sayıldı

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı toplantıdaki katılımcılar arasındaki fiziksel mesafe olmaması ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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3 bin kişilik pandemi ile mücadele toplantısında sosyal mesafe hiçe sayıldı

Öte yandan kentte virüs tedbirleri hala sıkı bir şekilde uygulanmasına rağmen toplantıdaki fotoğraflar Avrupa'da yeni bir tartışma yarattı.

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3 bin kişilik pandemi ile mücadele toplantısında sosyal mesafe hiçe sayıldı

Ziyaretçilerin etkinlikteki kaygısız davranışları ise hem Çin’de hem de dünyada çeşitli tartışmalara neden oldu.

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