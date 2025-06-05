3 binden fazla araç taşıyan gemide yangın! Kaderine terk edildi
ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında içerisinde 3 binden fazla araç bulunan yük gemisinde yangın çıktı.
Kaynak: DHA
ABD'nin Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentine yaklaşık bin 200 mil mesafedeki ‘Morning Midas’ isimli geminin güvertesinde dün öğle saatlerinde yangın çıktığı bildirildi.
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İçinde 800’ü elektrikli araç olmak üzere 3 binden fazla araç bulunan yük gemisinde çıkan yangının, 24 saatten uzun süredir devam ettiği kaydedildi.
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YANGINA MÜDAHALE EDİLMEYECEK
ABD Sahil Güvenliği, yangının sürmesine izin vereceklerini çünkü araçlarda bulunan lityum iyon pillerin patlayabileceğini açıkladı. Gemide bulunan mürettebatın ise bir filika ile gemiden ayrılabildiği aktarıldı.
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