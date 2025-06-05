3 binden fazla araç taşıyan gemide yangın! Kaderine terk edildi

YANGINA MÜDAHALE EDİLMEYECEK

ABD Sahil Güvenliği, yangının sürmesine izin vereceklerini çünkü araçlarda bulunan lityum iyon pillerin patlayabileceğini açıkladı. Gemide bulunan mürettebatın ise bir filika ile gemiden ayrılabildiği aktarıldı.