3 büyük deprem gördü, tek taş bile düşmedi...

3,5 ile 7 dereceye yakında bir açı farklı ile Pisa Kulesi'nden daha eğri olduğu tescillenen 870 yıllık Eğri Minare, bilinmeyenlerin yanı sıra 2020’de Elazığ merkezli 6,8 ve Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde ayakta kalmayı başardı.