3 büyük deprem gördü, tek taş bile düşmedi...
Elazığ'da bulunan ve Pisa Kulesi’nden daha eğik olduğu tescillenen 870 yıllık tarihi Eğri Minare, 3 büyük depremde de ayakta kalmayı başardı.
Elazığ’ın 5 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami ve minaresi, yaklaşık 1156 yıllarında Harput Hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından yaptırıldı.
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Zamanla eğilen minare Harput’un simgesi haline geldi.
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3,5 ile 7 dereceye yakında bir açı farklı ile Pisa Kulesi'nden daha eğri olduğu tescillenen 870 yıllık Eğri Minare, bilinmeyenlerin yanı sıra 2020’de Elazığ merkezli 6,8 ve Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde ayakta kalmayı başardı.
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Tek taşın bile düşmediği minare adeta görenleri şaşırtıyor.
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