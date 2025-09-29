3 çocuk annesi 24 yaşındaki genç kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi
Gaziantep'te bir kişi 3 çocuğunun annesi 24 yaşındaki boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti....
Olay, Gaziantep'in Karşıyaka Mahallesi 41147 nolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyinin evinde kalan ve boşanma aşamasında olan İ.K. (24) ile S.K.(30) arasında tartışma çıktı. Evin önünde başlayan tartışmanın büyümesiyle birlikte S.K.yanında bulundurduğu pompalı tüfekle İ.K.'a ateş etti.
S.K.ardından aynı tüfekle kendi kafasına sıkarak intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından S.K.'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan İ.K. ise kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
S.K.'un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.