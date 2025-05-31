3 çocuk annesi 25 yaşındaki genç kadını elleriyle boğarak öldüren cani annesi çıktı!
Gaziantep'te yakınlarının kendisinden haber alınamayan 3 çocuk annesi 25 yaşındaki genç anne evinde boğularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Cinayetin faili genç kadının annesi çıktı...
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde evinde boğularak öldürülmüş halde bulunan Asiye B.'ı (25) annesi Tülay S.'nin öldürdüğü ortaya çıktı. Tülay S., Asiye'nin babası Ümmet S. ve kardeşleri M.S ile S.S. de gözaltına alındı.
Olay, dün ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ile boşanma aşamasında olan ve ailesiyle birlikte yaşayan Asiye B.'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Öğle saatlerinde eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Asiye B.'ın cansız bedeni ile karşılaştı.
İncelemede Baytap'ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi. 3 çocuk annesi Asiye B.'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Asayiş Büro Amirliği Cinayet Büro ekipleri, Asiye B.'ın annesi Tülay S., babası Ümmet S. ve kardeşleri M.S ile S.S.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.