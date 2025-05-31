3 çocuk annesi 25 yaşındaki genç kadını elleriyle boğarak öldüren cani annesi çıktı!

Olay, dün ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ile boşanma aşamasında olan ve ailesiyle birlikte yaşayan Asiye B.'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Öğle saatlerinde eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Asiye B.'ın cansız bedeni ile karşılaştı.