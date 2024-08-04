3 çocuk öldürülmüştü... Göçmenlerin otelini ateşe verdiler
İngiltere'de geçtiğimiz hafta 3 çocuğun öldüğü bıçaklı saldırının ardından aşırı sağcılar sokaklara indi. Göçmenlerin kaldığı otel ateşe verildi.
İngiltere'nin Rotherham kentinde Müslüman ve göçmen karşıtı eylem düzenleyen aşırı sağcılar, düzensiz göçmenler ve sığınmacıların tutulduğu bir oteli ateşe vermeye çalıştı.
İngiltere'nin orta bölgelerinde yer alan Rotherham'da, aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin (EDL) göçmen ve Müslüman karşıtı eylem çağrısına uyan yüzlerce kişi, sığınmacıların ve düzensiz göçmenlerin tutulduğu otelin önünde bir araya geldi. Aşırı sağcılar ile polis arasında otel önünde arbede çıktı, eylemciler otele taş ve şişe attı. Bu sırada yaralanan bir polis, meslektaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.
Sosyal medyadaki görüntülerde, aşırı sağcıların otelin giriş katında camı kırılan bir bölümden binayı ateşe vermeye çalışması yer alıyor. Polis, saldırganları binadan uzaklaştırmakta zorluk yaşadı. Binaya yangın tüpleri ve sandalyeler atan aşırı sağcılar, bina kapılarına barikat kurarak içerdekilerin çıkmasını engellemeye çalıştı. Otelde çıkan küçük yangın büyümeden söndürülürken aşırı sağcılar, binaya farklı yerlerden girmek için girişimlerde bulundu.
Middlesbrough kentinde ise yaklaşık 300 aşırı sağcı yürüyüş gerçekleştirdi. Gruba eşlik eden polis araçlarının hareketini engellemeye çalışan aşırı sağcılardan iki kişi gözaltına alındı. Göstericiler grubu kontrol etmeye çalışan köpekli polislere ve çevik kuvvet ekiplerine şişe ve elektronik sigaralar attı. Bolton kentinde ise polis, eylemlerin sona ermesi ve yerel saatle 22.00'ye (TSİ 00.00) kadar tekrar toplanılmaması çağrısı yaptı. Polise tüm kentte eylemleri engelleme, arama yapma ve gözaltı yetkisi verildi.