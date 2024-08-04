3 çocuk öldürülmüştü... Göçmenlerin otelini ateşe verdiler

Middlesbrough kentinde ise yaklaşık 300 aşırı sağcı yürüyüş gerçekleştirdi. Gruba eşlik eden polis araçlarının hareketini engellemeye çalışan aşırı sağcılardan iki kişi gözaltına alındı. Göstericiler grubu kontrol etmeye çalışan köpekli polislere ve çevik kuvvet ekiplerine şişe ve elektronik sigaralar attı. Bolton kentinde ise polis, eylemlerin sona ermesi ve yerel saatle 22.00'ye (TSİ 00.00) kadar tekrar toplanılmaması çağrısı yaptı. Polise tüm kentte eylemleri engelleme, arama yapma ve gözaltı yetkisi verildi.