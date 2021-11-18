3. doz koronavirüs aşısının etkinlik oranı açıklandı
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), üçüncü doz koronavirüs aşısı olan kişilerin Covid testi pozitif çıkma olasılığının iki doz aşı olanlara kıyasla yarı yarıya daha az olduğunu açıkladı.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), üçüncü doz corona virüs aşılarıyla ilgili verilerini yayımladı.
Yayımlanan verilerde ONS, üçüncü doz güçlendirici corona virüs aşısı olan kişilerin Covid testi pozitif çıkma olasılığının iki doz aşı olanlara kıyasla yarı yarıya daha az olduğunu belirtti.
Diğer bir veride ise hiç aşı olmamış kişilerin üçüncü doz aşı olanlara kıyasla corona virüs testlerinin beş kat daha fazla pozitif çıktığı aktarıldı.
6 Kasım'da sona eren iki haftalık araştırma sonucunda, aşılarını en az 14 gün önce yaptıranların aşılanmamış bireylere göre Covid testinin pozitif olma olasılığının yüzde 80 daha az olduğu bulundu.
ENFEKSİYON RİSKİNİ EN FAZLA NELER ARTIRIYOR?
Bu veriler ile birlikte Ulusal İstatistik Ofisi corona virüs riskini en fazla artıran durumları vurguladı.
ONS, enfeksiyon riskini artıran faktörlerin “çocukla yaşamak, ev dışında sık sık sosyalleşmek, eğitim sektöründe çalışmak ve ikiden fazla kişinin yaşadığı bir evde yaşamak” olduğunun altını çizdi.