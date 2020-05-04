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  3. 04 Mayıs 2020 15:02

3 günlük yasak sonrası alışveriş yoğunluğu

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 31 ilde 3 gün süreyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

3 günlük yasak sonrası alışveriş yoğunluğu

ANKARA
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 1-3 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 31 ilden Ankara'daki semt pazarlarında, bugün yoğunluk gözlendi.

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3 günlük yasak sonrası alışveriş yoğunluğu

Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde kurulan semt pazarına ilk gün akın edenler, zabıta ekiplerince maske verilip, dezenfektan sıkıldıktan sonra alındı.

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3 günlük yasak sonrası alışveriş yoğunluğu

Pazarda, tezgahlar arasındaki 3 metre kuralına uyulduğu, esnafın ise hijyen kurallarına dikkat ettiği görüldü.

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3 günlük yasak sonrası alışveriş yoğunluğu

Bazı tezgahların önünde oluşan kuyruklarda halkın sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi.

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