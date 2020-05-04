3 günlük yasak sonrası alışveriş yoğunluğu
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 31 ilde 3 gün süreyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar kendilerini dışarı attı.
ANKARA
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 1-3 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 31 ilden Ankara'daki semt pazarlarında, bugün yoğunluk gözlendi.
Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde kurulan semt pazarına ilk gün akın edenler, zabıta ekiplerince maske verilip, dezenfektan sıkıldıktan sonra alındı.
Pazarda, tezgahlar arasındaki 3 metre kuralına uyulduğu, esnafın ise hijyen kurallarına dikkat ettiği görüldü.