3 günlük tatil için Midilli Adası'na akın ettiler

Büyükçıvgın, bugün Ayvalık'tan Midilli'ye 3 feribotla çok sayıda turistin geçeceği bilgisini verdi.



Bu durumun, ada turizmi ve ekonomisine katkı sağlayacağını dile getiren Büyükçıvgın, "Tabii ki Ayvalık ile Midilli arasındaki bu ekonomik hareketlilik karşılıklı oluyor. Ayvalık'a da her perşembe ve cuma günleri Midilli'den binlerce insan gelip alışverişlerini buradan yapıyorlar. Bu karşılıklı ekonomik alışveriş ve diyalog sayesinde Ege'nin iki yakasında hem dostluk hem de ticaret gelişiyor" ifadelerini kullandı.