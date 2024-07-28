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3 ilimiz çöl sıcaklarıyla kavruldu; sokaklar boş kaldı

Adana, Mersin ve Osmaniye'de etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Cadde ve sokaklardaki sakinlik dikkat çekti.

Kaynak: AA
3 ilimiz çöl sıcaklarıyla kavruldu; sokaklar boş kaldı - Resim: 1

Hava sıcaklığının, gün ortasında 43 dereceye ulaştığı Adana'da, bulvar, cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.

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3 ilimiz çöl sıcaklarıyla kavruldu; sokaklar boş kaldı - Resim: 2

Dışarı çıkan vatandaşlar, parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

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3 ilimiz çöl sıcaklarıyla kavruldu; sokaklar boş kaldı - Resim: 3

Mersin'de yüzde 52 ölçülen nem oranının etkisiyle kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı.

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3 ilimiz çöl sıcaklarıyla kavruldu; sokaklar boş kaldı - Resim: 4

Sıcak hava nedeniyle kentin işlek bulvar, meydan, cadde ve sokakları boş kaldı.

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